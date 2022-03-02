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Від ранкових обстрілів у Харкові загинуло щонайменше 4 людей, 9 поранено

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 11:12

Після ранкового обстрілу російськими військами Харкова рятувальники дістають з-під завалів людей: наразі відомо про 4 загиблих.

Джерело: керівник пресслужби ДСНС у Харківській області Євгеній Василенко

Деталі: Тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова.

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Наразі 10 людей врятовано з-під завалів.

Попередньо відомо про 4 загиблих, 9 травмованих людей.

На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 людей особового складу. Роботи тривають.

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Теми: війнаХарків
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