Від ранкових обстрілів у Харкові загинуло щонайменше 4 людей, 9 поранено
Середа, 2 березня 2022, 12:12
Після ранкового обстрілу російськими військами Харкова рятувальники дістають з-під завалів людей: наразі відомо про 4 загиблих.
Джерело: керівник пресслужби ДСНС у Харківській області Євгеній Василенко
Деталі: Тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова.
Наразі 10 людей врятовано з-під завалів.
Попередньо відомо про 4 загиблих, 9 травмованих людей.
На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 людей особового складу. Роботи тривають.
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