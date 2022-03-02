СБУ спіймала зрадника, який навів удар на аеродром Франківська

Служба безпеки затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром.

Джерело: Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Пряма мова: "Зрадник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він оселився в мотель неподалік аеродрому.

Реклама:

23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцезнаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована.

Після удару по аеродрому коректувальник доповів про результат удару в РФ".

Деталі: Диверсанта затримали на гарячому, коли той намагався здійснити черговий злочин для зниження нашої обороноздатності.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ наголошує, що корегувальника буде засуджено до 15 років ув’язнення за статтею "державна зрада".

Що передувало: 24 лютого в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища.



