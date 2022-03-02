СБУ спіймала зрадника, який навів удар на аеродром Франківська

Служба безпеки затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром.

Джерело: Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Пряма мова: "Зрадник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він оселився в мотель неподалік аеродрому.

23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцезнаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована.

Після удару по аеродрому коректувальник доповів про результат удару в РФ".

Деталі: Диверсанта затримали на гарячому, коли той намагався здійснити черговий злочин для зниження нашої обороноздатності.

СБУ наголошує, що корегувальника буде засуджено до 15 років ув’язнення за статтею "державна зрада".

Що передувало: 24 лютого в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища.



