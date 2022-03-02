Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ спіймала зрадника, який навів удар на аеродром Франківська

Роман КравецьСереда, 2 березня 2022, 12:47

Служба безпеки затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром.

Джерело: Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Пряма мова: "Зрадник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він оселився в мотель неподалік аеродрому.

23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцезнаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована.

Після удару по аеродрому коректувальник доповів про результат удару в РФ".

Деталі: Диверсанта затримали на гарячому, коли той намагався здійснити черговий злочин для зниження нашої обороноздатності.

СБУ наголошує, що корегувальника буде засуджено до 15 років ув’язнення за статтею "державна зрада".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що передувало: 24 лютого в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Херсонщина знову без мобільного зв’язку

CNN: США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів

Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну

Протидія Путіну: Джонсон пропонує план дій із 6 пунктів

Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади – Bloomberg

Visa та Mastercard повністю виходять з РФ

Усі новини...
Останні новини
09:11
Втрати противника перевищили 11 тисяч вояк – Генштаб
08:56
фото У Коростені російська ракета поцілила у будинок: є загиблий і травмовані
08:54
фото, відеоРосіяни вночі бомбили Житомирщину – є постраждалі, десятки зруйнованих будинків
08:46
Росіяни вигадали фейк про "ядерну програму" України, щоб виправдати війну
08:37
Укрзалізниця готова вивозити людей з Харкова
08:25
Канада синхронно з США просить своїх громадян негайно виїхати з Росії
08:24
Херсонщина знову без мобільного зв’язку
08:11
Росію та Білорусь викинули з Міжнародного союзу залізниць
08:00
"Нова пошта" безкоштовно пересилає допомогу військовим і постраждалим
07:55
Розвідка: Російські олігархи можуть вивозити цінності до ОАЕ
Усі новини...