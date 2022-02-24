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У Франківську після вибухів горить одна з будівель аеродрому

Світлана КізіловаЧетвер, 24 лютого 2022, 08:04
У Франківську після вибухів горить одна з будівель аеродрому
фото kurs.if.ua

В Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища. У місті оголошено повітряну тривогу.

Джерело: kurs.if.ua, Укрінформ з посиланням на ДСНС, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook 

Деталі: У ДСНС не пояснили від чого сталося загоряння. Водночас мешканці міста у Facebook  припускають, що агресор міг бомбити аеродром або ж наносити ракетні удари по військовій інфраструктурі.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму зверненні попросив мешканців зберігати спокій. За його словами, сьогодні призупиняється навчання в школах та дошкільних закладах. За можливості, усіх просять працювати дистанційно і допомагати військовим.

Водночас у Telegram оприлюднили відео, зняте біля аеропорту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України вранці 24 лютого обмежежили через можливі загрози.

На злітно-посадкових смугах Херсона, Дніпра та Запоріжжя поставили тягачі, аби заблокувати можливу посадку російських військових літаків із десантом. Польоти також відповідно обмежили.

Теми: Івано-Франківськавіавійна
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