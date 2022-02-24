У Франківську після вибухів горить одна з будівель аеродрому

В Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища. У місті оголошено повітряну тривогу.

Джерело: kurs.if.ua, Укрінформ з посиланням на ДСНС, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook

Деталі: У ДСНС не пояснили від чого сталося загоряння. Водночас мешканці міста у Facebook припускають, що агресор міг бомбити аеродром або ж наносити ракетні удари по військовій інфраструктурі.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму зверненні попросив мешканців зберігати спокій. За його словами, сьогодні призупиняється навчання в школах та дошкільних закладах. За можливості, усіх просять працювати дистанційно і допомагати військовим.

Водночас у Telegram оприлюднили відео, зняте біля аеропорту.

Нагадаємо: Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України вранці 24 лютого обмежежили через можливі загрози.

На злітно-посадкових смугах Херсона, Дніпра та Запоріжжя поставили тягачі, аби заблокувати можливу посадку російських військових літаків із десантом. Польоти також відповідно обмежили.