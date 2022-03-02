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Під Херсонською ОДА танки окупанів. До них вийшов чоловік з прапором України

Роман Кравець, Ольга КириленкоСереда, 2 березня 2022, 13:28

У Херсоні чоловік вийшов з українськими прапорами під стіни Херсонської ОДА, яку оточили російські танки.

Джерело: Відео, надане головою Херсонської ОДА Геннадієм Лагутою.

Деталі: З відео видно, що під будівлею облдержадміністрації зосереджена російська бронетехніка.

Що передувало: У ніч з 1 на 2 березня журналісти повідомляли, що в Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, а залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

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Теми: Херсонвійна
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