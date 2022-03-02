Під Херсонською ОДА танки окупанів. До них вийшов чоловік з прапором України

У Херсоні чоловік вийшов з українськими прапорами під стіни Херсонської ОДА, яку оточили російські танки.

Джерело: Відео, надане головою Херсонської ОДА Геннадієм Лагутою.

Деталі: З відео видно, що під будівлею облдержадміністрації зосереджена російська бронетехніка.

Реклама:

Місцевий мешканець з прапором України біля ОДА pic.twitter.com/gcUZ5EFld9 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 2, 2022

Що передувало: У ніч з 1 на 2 березня журналісти повідомляли, що в Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, а залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.