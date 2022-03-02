У столичному метро поліція виявила 5 диверсантів: один заховав набої в іграшку

У Києві оперативники Нацполіції на станції метро викрили п’ятьох диверсантів.

Джерело: сайт поліції

Деталі: Наразі станції метро працюють як укриття цивільного захисту. Тому там поліцейські цілодобово та ретельно здійснюють заходи безпеки.

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Так, на одній із столичних станцій метро оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України, виявили чоловіків, які підозріло себе поводили.

Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.

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Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери.

Також, на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків.

Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, споряджені чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашникова АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини.

В метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів (за даними УП, це сталося 1 березня на станції метро "Дорогожичі" -ред.).

Затриманих передано працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.

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