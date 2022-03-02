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ЗСУ укріплюється на околицях Горлівки та готується до наступу – ОП

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 14:36

Одна з бригад української армії укріплюється на околицях Горлівки Донецької області, що перебуває під контролем окупантів із 2014 року, та планує розвивати наступ на місто, запевнили в Офісі президента.

Джерело: радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу в ОПУ, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Арестовича: "Зона ООС. Там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз вони там укріплюються і можливо будуть розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. Скоро настане час, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише її захищати".

Деталі: Арестович також поінформував, що російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля і угруповання в північно-західному напрямку Києва для того, аби розвивати наступ на українську столицю.

Однак він запевнив, що завдяки системній роботі Збройних сил нападникам не вдасться цього зробити.

Нагадаємо: Українські війська атакували російські сили у місті Горлівка на Донеччині, що перебуває під контролем окупантів з 2014 року.

Теми: ГорлівкаокупаціявійнаЗбройні сили
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