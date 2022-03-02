Українська армія атакувала росіян у Горлівці, окупованій з 2014
Середа, 2 березня 2022, 10:49
Українські війська атакували російські сили у місті Горловка на Донеччині, що перебуває під контролем окупантів з 2014 року.
Джерело: співрозмовники УП у Збройних силах
Деталі: 95-та окрема десантно-штурмова бригада 1 березня зайшла в місто і нанесла там суттєвих втрат ворогу.
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Наразі українські військові не змогли закріпитсь у Горлівці і відійшли з населеного пункту. Однак у ЗСУ кажуть, що це тимчасово.
Раніше у мережі повідомляли, що українські захисники взяли Горлівку під контроль.
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