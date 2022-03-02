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Війна: на кримському напрямку РФ використовує мобілізованих з окупованого Донбасу

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 14:42

У повномасштабній війні проти України на кримському напрямку Росія використовує мобілізованих з тимчасово окупованої території сходу України.

Джерело: Державна прикордонна служба

За наявною інформацією, отриманою українськими силами безпеки і оборони загальна кількість таких осіб становить приблизно 3,5 тисячі.

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Цих російських найманців зараз через кримський міст завозять в район міста Херсон.

Їх використовуватимуть для подальшої військової агресії та готують до нападу на українські міста.

Також відомо, що мобілізовані агресором особи вкрай деморалізовані.

ВІДЕО ДНЯ

ДПСУ наголошує: українське військо дає шанс солдатам країни-агресора залишитися живими і заробити грошей.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - йдеться у заклику міністра оборони України.

Теми: війнаОРДЛОКримХерсонська область
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