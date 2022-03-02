"Тотальне незнання України": ОП відреагував на інформацію про Януковича у Мінську

Бажання Кремля зробити президента-втікача Віктора Януковича "президентом України" говорить про тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні, впевнені в Офісі президента.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "У такій феєричній історії з "Януковичем, який у Мінську" важливими є кілька аспектів. Перший і ключовий: будь-яка згадка прізвища Янукович, як якась "можливість", вкотре показує нам тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні.

Повна відсутність розуміння, що за країна. Жодної об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було - звідси такі вбивчі рішення. З цього ряду – пропагандистські розповіді про "масової зустрічі російських танків квітами".

Насправді жодних, навіть поодиноких "зустрічей" немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами.

Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. З цього ж ряду – впевненість російських еліт у тому, що у нас вулицями маршують стотисячні армії націоналістів. Коротше, взагалі нічого не розуміють в Україні.

Другий аспект цієї дивної історії полягає в тому, що Янукович – це ж абсолютний "політичний труп". Настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Безперечно, спровокує ще більший опір".

Деталі: Він зазначив, що такого ж ефекту викликають особи кума Путіна Віктора Медведчука та іншого проросійського політика Євгена Мураєва. За словами Подоляка, ці персони "цілком несумісні з українським контекстом".

Передісторія: За даними джерел у розвідці, Янукович наразі перебуває у Мінську, а Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.