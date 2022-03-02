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Мер Херсона просить журналістів про допомогу: потрібен "зелений коридор"

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 17:37

Мер Херсона Ігор Колихаєв просить журналістів допомогти запобігти гуманітарній катастрофі у місті.

Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook

Пряма мова: "До уваги всіх ЗМІ – херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Усіх журналістів, які мене знають, котрі люблять Херсон, вболівають за його долю.

Прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених та вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине!"

Деталі: Колихаєв зазначив, що розраховує на дружню участь журналістів та їх зв'язки не лише з українськими, а й зі світовими політиками.

"Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!", - резюмував мер.

Що передувало: у Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

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Теми: війнаХерсон
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