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Мер Херсона просить журналістів про допомогу: потрібен "зелений коридор"

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 16:37

Мер Херсона Ігор Колихаєв просить журналістів допомогти запобігти гуманітарній катастрофі у місті.

Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook

Пряма мова: "До уваги всіх ЗМІ – херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Усіх журналістів, які мене знають, котрі люблять Херсон, вболівають за його долю.

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Прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених та вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине!"

Деталі: Колихаєв зазначив, що розраховує на дружню участь журналістів та їх зв'язки не лише з українськими, а й зі світовими політиками.

"Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!", - резюмував мер.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: у Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Теми: війнаХерсон
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