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Лавров назвав нову мету "операції" в Україні

Євген КізіловСереда, 2 березня 2022, 18:34
Сергєй Лавров, фото Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що завдання так званої "операції" в Україні – визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи не будуть там розгорнуті.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Крім того, Лавров назвав позитивним кроком заяву президента Володимира Зеленського про бажання отримати від Росії гарантії безпеки, і РФ під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати це питання.

Також глава МЗС країни-окупанта сказав, що Україна "має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина".

Передісторія: 23 лютого, напередодні вторгнення російських військ в Україну, Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема з боку Росії.

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Теми: ЛавровРосіявійна
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