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Зеленський чекає від Росії гарантій безпеки

Євген КізіловСереда, 23 лютого 2022, 15:48
Зеленський чекає від Росії гарантій безпеки
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема з боку Росії.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з президентами Литви та Польщі, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Не секрет, що Будапешт (меморандум) не працює, і ми з вами чітко розуміємо, що України сьогодні немає в жодному з альянсів з безпеки. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці, тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні і вже зараз, бо ми хочемо знати, що зможемо захистити своїх людей, удома. І не лише самі. Дуже важливо, щоби була підтримка інших партнерів".

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Деталі: За словами Зеленського, з огляду на те, що біля українських кордонів зібралась майже 150-тисячна армія РФ, а частина Донбасу окупована, гарантії безпеки має надати також і Росія.

Пряма мова: "Я багато разів пропонував російському президентові сісти за стіл переговорів і говорити, бо це питання діалогу, а не питання умов".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками бойовиків Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Ці документи передбачають також направлення на схід України російських військ.
  • США та європейські країни почали запроваджувати санкції проти Росії у відповідь на черговий акт агресії проти України.

Теми: РосіяЗеленськийОРДЛОУкраїна
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