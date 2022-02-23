Зеленський чекає від Росії гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема з боку Росії.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з президентами Литви та Польщі, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Не секрет, що Будапешт (меморандум) не працює, і ми з вами чітко розуміємо, що України сьогодні немає в жодному з альянсів з безпеки. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці, тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні і вже зараз, бо ми хочемо знати, що зможемо захистити своїх людей, удома. І не лише самі. Дуже важливо, щоби була підтримка інших партнерів".

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Деталі: За словами Зеленського, з огляду на те, що біля українських кордонів зібралась майже 150-тисячна армія РФ, а частина Донбасу окупована, гарантії безпеки має надати також і Росія.

Пряма мова: "Я багато разів пропонував російському президентові сісти за стіл переговорів і говорити, бо це питання діалогу, а не питання умов".

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