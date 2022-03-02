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Українська делегація їде на переговори з РФ - Укрінформ

Світлана КізіловаСереда, 2 березня 2022, 19:19

Українська делегація їде на другий раунд переговорів з Росією нібито до Біловезької пущі.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Офіс Президента України

Деталі: Окрім місця зустрічі, в ОП Укрінформу більше жодних деталей не повідомили.

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При цьому російські медіа з посиланням на Володимира Мединського (помічника Володимира Путіна) пишуть, що делегація РФ у колишньому складі вже прибула на місце для переговорів з Україною.

У повідомленні РИА Новости йдеться, що українська делегація виїхала з Києва і зараз у дорозі, росіяни очікують, що вранці 3 березня українці приїдуть на місце. Крім того зазначено, що на російсько-українських переговорах, серед іншого, буде обговорюватися припинення вогню.

У ще одній публікації РИА Новости сказано – "російські військові забезпечують коридор безпеки для пересування української делегації територією України". Про це також заявив Мединский.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У вечірньому зверненні 28 лютого президент України Володимир Зеленський поінформував про те що у першого раунду переговорів між Україною та Росією не було бажаного результату.

Теми: війнаОфіс генпрокурора
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