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Поки немає бажаного результату – Зеленський про переговори з Росією

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 23:26
Поки немає бажаного результату – Зеленський про переговори з Росією
Володимир Зеленський, фото ОП

У вечірньому зверненні 28 лютого президент України Володимир Зеленський поінформував про те, як відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією.

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Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом.

Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо.

Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів.

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Поки в нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції.

Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну.

Деякі сигнали ми отримали.

Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте й тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду переговорів".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ постане перед трибуналом через воєнні злочини, які чинить. Зокрема, йдеться про масивний обстріл житлових кварталів Харкова 28 лютого.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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