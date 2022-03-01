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Поки немає бажаного результату – Зеленський про переговори з Росією

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 00:26
Володимир Зеленський, фото ОП

У вечірньому зверненні 28 лютого президент України Володимир Зеленський поінформував про те, як відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією.

Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом.

Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо.

Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів.

Поки в нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції.

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Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну.

Деякі сигнали ми отримали.

Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте й тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду переговорів".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ постане перед трибуналом через воєнні злочини, які чинить. Зокрема, йдеться про масивний обстріл житлових кварталів Харкова 28 лютого.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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