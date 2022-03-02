Російський олігарх Абрамович обіцяє віддати постраждалим від війни кошти від продажу "Челсі"

У передчутті санкцій російський олігарх Роман Абрамович, який вирішив продати футбольний клуб "Челсі", пообіцяв віддати всі кошти від продажу клубу на допомогу постраждалим від війни в Україні та на відновлення зруйнованої інфраструктури. У заяві не уточнили, чи йдеться саме про українців.

Джерело: заява на сайті клубу "Челсі"

Пряма мова: "Я доручив команді створити благодійний фонд, куди будуть передані всі кошти від продажу клубу. Фонд буде працювати на благо всіх постраждалих від війни в Україні. Йдеться про надання коштів на невідкладні потреби жертв та роботу із відновленням (інфраструктури – ред.).

Деталі: Разом з тим, у заяві не зазначено, про яких саме постраждалих йдеться: українців чи росіян, які розпочали війну проти України та несуть втрати.



Там вказано, що продаж клубу не буде швидким, але буде відбуватись відповідно до всіх процедур.

Абрамович також пояснив, що не буде вимагати від нового власника погашення всіх позик. Як раніше повідомлялось, клуб винен власнику близько двох мільярдів фунтів.

Що передувало: Російський олігарх Роман Абрамович виставив футбольний клуб "Челсі" на продаж та хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

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