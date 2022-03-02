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У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 22:09
У Росії продовжують затримувати учасників антивоєнних мітингів: за добу 724 людини
Затримання протестувальниці в Санкт-Петербургу 2 березня. Фото: getty images

Російські силовики затримують у деяких містах учасників мітингів та протестів проти російської збройної агресії проти України.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета", правозахисне медіа "ОВД Инфо"

Деталі: За даними "ОВД Инфо", за добу 2 березня силовики затримали щонайменше 724 людини.

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У Москві відомо про затримання щонайменше 195 осіб.

Загалом за 7 днів протестних акцій у різних містах Росії затримали понад 7 тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У Санкт-Петербурзі 2 березня також затримали майже 200 людей на мітингу проти війни з Україною. Силовики затримали зокрема жінку літнього віку, яка пережила Другу світову війну.

Теми: Росіявійнамітингиакції
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