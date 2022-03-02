Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 23:09
Затримання протестувальниці в Санкт-Петербургу 2 березня. Фото: getty images

Російські силовики затримують у деяких містах учасників мітингів та протестів проти російської збройної агресії проти України.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета", правозахисне медіа "ОВД Инфо"

Деталі: За даними "ОВД Инфо", за добу 2 березня силовики затримали щонайменше 724 людини.

У Москві відомо про затримання щонайменше 195 осіб.

Загалом за 7 днів протестних акцій у різних містах Росії затримали понад 7 тисяч людей.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що було раніше: У Санкт-Петербурзі 2 березня також затримали майже 200 людей на мітингу проти війни з Україною. Силовики затримали зокрема жінку літнього віку, яка пережила Другу світову війну.

Теми: Росіявійнамітингиакції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСтовп режиму РФ Євтушенков: журналісти знайшли в ЄС елітне майно олігарха

оновленоРосійські загарбники все ще контролюють периметр Енергодара – мер міста

Ердоган передав Путіну слова Зеленського про готовність до прямих переговорів

оновленоТретій раунд переговорів пройде 7 березня

Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним – прокурор Нюрнберзького процесу

Окупантів повністю вибили з Миколаєва, багато трофейної техніки – ОДА

Усі новини...
Росія
Укрзалізниця надала вагони-рефрижератори для вивезення мертвих окупантів
Росія все ще сподівається, що санкції будуть скасовані
Втрати окупанта: близько 9 тисяч солдатів, 217 танків, 900 ББМ
Останні новини
00:12
Маріуполь у блокаді: ворог фактично взяв у полон 400 тисяч українців
23:55
Зеленський: Транш Єврокомісії забезпечить гідні умови перебування біженців у ЄС
23:41
відеоПовітряні сили дали підсумок дня: 9 збитих "пташок" ворога, є хет-трик
23:39
фотоУ Львові "евакуювали" Христа з Вірменського собору
23:39
Євросоюз виділяє пів мільярда євро на допомогу біженцям, вони можуть жити в ЄС рік
21:56
виправленоПомічника нардепа зі "Слуги народу" зловили на шпигунстві для Росії
23:11
Привіт, білоруський трикотаж, прощавайте, вілли в Італії: підсумки економфронту 5 березня
23:04
США та ЄС готують запасний план, якщо Путін захопить Україну - WP
23:01
У Канади немає літаків, які можна було би передати Україні 
23:01
Харків знову стрясають потужні вибухи
Усі новини...