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Збройні сили підірвали колону окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 10:19
Збройні сили підірвали колону окупантів
скриншот

Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів, повідомляється, що жива сила опізнанню не підлягає.

Джерело: ССО

Дослівно: "Дійсним доповідаю: в'їб*ли колону методом підриву.

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Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян.

Це відбулося у тісній взаємодії з нашими побратимам з Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону".

Деталі: Військові уточнюють, що на місці підриву "жива сила противника опізнанню не підлягає".

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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