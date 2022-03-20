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Прем'єрка Естонії: Путін не повинен виграти цю війну

Неділя, 20 березня 2022, 23:40

Стратегія НАТО має бути зосереджена на припиненні війни Росії проти України за допомогою "розумного стримування".

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми намагаємося зробити все можливе, щоб підтримати та допомогти Україні вести цю війну. Путін не повинен виграти цю війну", - сказала Каллас.

За її словами, НАТО слід перейти від "позиції стримування" до безпечної "позиції оборони", і кожна країна має збільшити свій внесок у зміцнення оборони.

"Є деякі можливості, які надто дорогі для будь-якої окремої держави, але якщо ми використовуватимемо їх разом тут, у Європі, для захисту наших територій, ми будемо сильнішими. Країни мають рухатися у напрямку ізоляції Росії на всіх політичних рівнях, які є можливими", - сказала Каллас.

Відповідаючи на запитання про пропозицію Польщі направити миротворців в Україну, Каллас сказала, що спочатку має бути досягнутий мир, і що Росія не виявляє жодних намірів досягти його.

"У нас може бути миротворча місія лише в тому випадку, якщо ми матимемо мир, але ви знаєте, якщо ви подивитеся на те, що відбувається в Україні, мир — це не те, що ми там бачимо. Йде війна, і я не бачу намірів Росії щось робити для досягнення миру. Тож спочатку у нас має бути мир. Іноді для досягнення миру ми повинні мати готовність використовувати військову силу", - сказала вона.

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Каллас сказала, що вона не бачить можливості третьої світової війни в Європі, і що зусилля повинні бути спрямовані на припинення цієї війни.

Раніше Естонія заявила, що планує збільшення видатків на оборону до 2,5% від ВВП.

Теми: ПутінРосіявійнаЕстонія
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