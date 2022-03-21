Нова Зеландія дає Україні $3,5 млн на нелетальну зброю

Нова Зеландія виділить Україні 5 млн новозеландських доларів, або 3,5 млн доларів, на купівлю нелетальної зброї, і надішле захисне спорядження – бронежилети, шоломи та жилети.

Джерело: RNZ з посиланням на прем'єр-міністерку країни Джасінду Ардерн

Деталі: Ардерн повідомила, що вона розмовляла з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, і було погоджено надати додаткові 5 мільйонів доларів на підтримку України, включаючи внесок до цільового фонду НАТО для надання негайної нелетальної військової допомоги, як то паливо, військові пайки, засоби зв'язку та військові аптечки.

Нова Зеландія також вирішила поставити тактичне оборонне обладнання – таке як бронежилети, шоломи та жилети.

Таким чином загальна допомога Нової Зеландії Україні становитиме 11 мільйонів новозеландських доларів, або понад 7,5 мільйонів доларів США.

Начальник повітряної оборони маршал Кевін Шорт заявив, що тактичне спорядження, яке наразі є у Силах оборони Нової Зеландії, включає 1066 бронежилетів, 473 шоломи та 571 камуфляжний жилет.

Він сказав, що Нова Зеландія шукатиме найкращий спосіб доставити їх в Україну і, ймовірно, використає літаки Сил оборони.