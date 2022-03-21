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Ворог намагається йти в наступ на Донеччині – зведення

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 12:51

На Донецькому напрямку ворог йде на штурм та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення.

Джерело: денне зведення Генштабу

Деталі: Триває двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Ситуація по напрямках:

На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог продовжує підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбові удари по мирних кварталах Українських міст та сіл, грабувати, викрадати та брати у заручники цивільне населення.

На окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій.

У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних Сил України та густонаселені райони міста.

При спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари зазнав значних втрат та був зупинений. Здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не веде. Продовжує блокування міста Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва.

Окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

Теми: війнаГенштаб
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