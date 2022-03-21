На Донеччині та Луганщині знешкодили близько 300 російських військових
Понеділок, 21 березня 2022, 22:22
Близько 300 російських військових були знешкоджені протягом доби на Луганському та Донецькому напрямках.
Джерело: ООС на Facebook.
Деталі: Протягом поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 13 атак ворога.
Українські захисники знищили: 14 танків, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артилерійські системи, 4 автомобіля.
Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.
Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проекту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3".
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