Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині та Луганщині знешкодили близько 300 російських військових

Понеділок, 21 березня 2022, 22:22

Близько 300 російських військових були знешкоджені протягом доби на Луганському та Донецькому напрямках.

Джерело: ООС на Facebook.

Деталі: Протягом поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 13 атак ворога. 

Українські захисники знищили: 14 танків, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артилерійські системи, 4 автомобіля.

Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили. 

Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проекту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Донецька областьЛуганська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео, оновлено від 8:43ЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та боєприпаси

Зеленський: Україна просить 1% літаків НАТО, також просила 1% танків

фотоУ Херсоні на будівлі міськради знову вивісили прапор України

Кулеба назвав 5 країн, з якими Україна говорить про гарантії безпеки

Країни НАТО вирішили ще на рік залишити Столтенберга генсеком – Sky News

фотоЗСУ захопили колону забезпечення окупантів

Усі новини...
Донецька область
Мер Маріуполя виїхав з міста, щоб бути на зв’язку – голова ОВА
Ворог обстріляв залізничну станцію Очеретине на Донеччині
На Донеччині окупанти за добу вбили трьох цивільних, серед яких – дитина
Останні новини
14:40
Оборонні підприємства Росії зупиняються, бо бракує деталей – Генштаб ЗСУ
14:28
В МЗС Польщі розкритикували політику Угорщини щодо України і РФ
14:11
Польська економіка відчуває брак чоловіків з України – дослідження
14:05
Росія коригує плани, перекидає техніку у Білорусь і Крим для оточення Києва – зведення Генштабу
14:02
Націоналізація "дочки" "Газпрому" обійдеться Британії в 4 мільярди фунтів – Bloomberg
13:59
відео "Азовці" знищили ББМ і 3 вантажівки окупантів
13:52
відеоЗа місяць війни Росія випустила по мирних українцях 467 ракет
13:32
фото, відео, оновлено від 8:43ЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та боєприпаси
13:29
інфографіка Лише 3% білорусів хочуть воювати з Україною – опитування
13:28
Понад сотня євродепутатів вимагають повного торгового ембарго проти РФ
Усі новини...