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На Донеччині та Луганщині знешкодили близько 300 російських військових

Понеділок, 21 березня 2022, 21:22

Близько 300 російських військових були знешкоджені протягом доби на Луганському та Донецькому напрямках.

Джерело: ООС на Facebook.

Деталі: Протягом поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 13 атак ворога. 

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Українські захисники знищили: 14 танків, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артилерійські системи, 4 автомобіля.

Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили. 

ВІДЕО ДНЯ

Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проекту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Теми: Донецька областьЛуганська областьвійна
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