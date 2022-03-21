Воєнна цензура в РФ: росіянам заблокували доступ до Euronews
Понеділок, 21 березня 2022, 22:32
Роскомнагляд (РКН) заблокував сайт видання Euronews у Росії.
Джерело: Новая газета з посиланням на РКН
Деталі: У реєстрі російського "цензузного" відомства зазначено, що доступ до сайту Euronews обмежений на вимогу російської Генпрокуратури.
Також росіяни у своїй країні більше не можуть дивитись телеканал Euronews, його заблокували слідом за сайтом.
Російське пропагандистське видання ТАСС при цьому написало, що блокування "пов'язане із висвітленням бойових дій в Україні".
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