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Воєнна цензура в РФ: росіянам заблокували доступ до Euronews

Світлана КізіловаПонеділок, 21 березня 2022, 22:32
Фото Pixabay

Роскомнагляд (РКН) заблокував сайт видання Euronews у Росії.

Джерело: Новая газета з посиланням на РКН

Деталі: У реєстрі російського "цензузного" відомства зазначено, що доступ до сайту Euronews обмежений на вимогу російської Генпрокуратури.

Також росіяни у своїй країні більше не можуть дивитись телеканал Euronews, його заблокували слідом за сайтом.

Російське пропагандистське видання ТАСС при цьому написало, що блокування "пов'язане із висвітленням бойових дій в Україні".

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Теми: цензураРосіясвобода слова
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