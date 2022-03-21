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Гібралтар заарештував яхту російського мільярдера Пумпянського

Понеділок, 21 березня 2022, 22:44

Влада Гібралтару затримала суперяхту, пов'язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмітрія Пумпянського.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

На зроблених агентством фотографіях видно, що яхта "Axioma" під мальтійським прапором, яка, як передбачається, належить Пумпянському, пришвартована у Гібралтарі, британській заморській території.

Пумпянський - російський бізнесмен-мільярдер. Він є власником та головою російського світового виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK. Він потрапив під санкції Великої Британії та ЄС, які були накладені на російських олігархів після вторгнення Росії до України.

72-метрове судно належить холдинговій компанії Британських Віргінських островів під назвою Pyrene Investments. У статті, опублікованій Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у рамках Panama papers, Пумпянський названий бенефіціаром холдингу. Forbes та спеціалізоване видання Superyacht Fan також називають його власником "Axioma".

Уряд Гібралтару підтвердив у своїй заяві, що "Axioma" прибула в порт після того, як запросила дозвіл на вхід, і "було підтверджено, що у Верховному суді Гібралтару було здійснено арешт на запит провідного міжнародного банку".

"Наразі судно підлягає арешту маршалом адміралтейства до подальшого розпорядження", — йдеться у повідомленні, не уточнивши, чи стосуються претензії кредиторів до судна чи власника судна.

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Судноплавні дані показали, що "Axioma" залишила карибський острів Антігуа 27 лютого і провела останні три тижні, перетинаючи Атлантику, перш ніж досягти Гібралтару.

Нагадаємо, 21 березня у порт турецького міста Бодрум зайшла суперяхта російського мільярдера Романа Абрамовича "Solaris", їй намагалася завадити пришвартуватися юнацька команда українських яхтсменів.

Теми: Росіясанкції
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