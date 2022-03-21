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На Закарпатті угорська громада допомогла виявити спецоперацію ФСБ 

Денис КарловськийПонеділок, 21 березня 2022, 23:00
Віктор Микита. Фото ілюстративне: facebook-сторінка посадовця

На Закарпатті агенти ФСБ РФ спробували влаштувати провокацію серед угорської громади області, але наразилися на спільний опір угорців та українських правоохоронців.

Джерело: facebook-сторінка голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити

Пряма мова Микити: "Фіксуємо підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття.

Об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада нашого регіону, представникам якої почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії".

Деталі: Микита розповів, що російська пропаганда поширює фейки про нібито бажання угорців Закарпаття від’єднатися від України та ввійти до складу Угорщини.

Українська влада заздалегідь готувалася до подібних інформаційних спецоперацій ворога та системно протидіє будь-яким спробам дестабілізації.

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Теми: ЗакарпаттяФСБпровокаціїсепаратизм
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