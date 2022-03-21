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США не впевнені, що РФ стріляє по Україні гіперзвуковими ракетами – Reuters

Мазуренко Альона Понеділок, 21 березня 2022, 23:08
ДЕМОНСТРАЦІЯ МІГ-31К ІЗ МАКЕТОМ ГІПЕРЗВУКОВОЇ РАКЕТИ «КИНЖАЛ» НА ПАРАДІ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Сполучені Штати не можуть підтвердити або спростувати заяви Росії, що вона використовує гіперзвукові ракети "Кинжал" у війні проти України.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами джерела Міноборони США, використання такої зброї не має особливого сенсу з військової точки зору і може бути використане як сигнал.

Пряма мова джерела: "Чесно кажучи, це трохи ламає голову, тому що не зовсім зрозуміло, чому - якщо це правда - навіщо вам потрібна гіперзвукова ракета, випущена не так далеко, щоб уразити будівлю".

Деталі: Американський чиновник припустив, що Росія, можливо, намагається надіслати сигнал Заходу та Україні, щоб посилити вплив на переговорах. Або, можливо, вони використали дорожчі запаси через те, що зараз обмежені російські постачання високоточної зброї.

У суботу Росія заявила, що вперше застосувала гіперзвукові ракети "Кинжал" для знищення складу зброї в Івано-Франківській області на заході України.

Тисячі російських та українських військовослужбовців загинули, а важка артилерійська армія Росії зазнала великих втрат у танках та бронетехніці.

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П'ять російських генералів вже вбито. Відзначається, що втрата вищих командирів за такий короткий період майже нечувана у сучасній війні.

Офіційний представник США заявив, що Росія вже зазнає збоїв у постачанні високоточних боєприпасів.

Теми: СШАУкраїнаРосіязброя
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