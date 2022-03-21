Відставний генерал США пояснив, чому РФ втратила так багато генералів в Україні

Відставний генерал армії США Девід Петреус висловив думку про те, чому Росія втратила в Україні п’ятьох своїх генералів.

Джерело: Петреус в ефірі CNN.

Деталі: Журналіст Джейк Таппер нагадав, що за весь час війни в Афганістані США втратили лише одного генерала, й поцікавився, чому ж Росія менш ніж за місяць війни з Україною втратила п’ятьох.

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Девід Петреус припустив, що РФ має проблеми з управлінням військами, оскільки українська сторона глушить зв’язок, і російським військовим доводиться красти мобільні телефони в мирних мешканців, аби підтримувати комунікацію.

Відставний генерал пояснив, що коли колона зупиняється, генерал, який сидить у броньованому авто в кінці колони, має вийти і дізнатися в підлеглих, що сталося. У російських військових немає жодної ініціативи на нижчому рівні, й вони потребують вказівок. У той же час в українців дуже хороші снайпери.

В ефірі CNN назвали імена загиблих генералів: Андрій Колесніков, Андрій Суховецький, Віталій Герасімов, Олег Мітяєв та Андрій Мордвічов.

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За даними Петреуса, загибель 4 з 5 вже підтверджена.