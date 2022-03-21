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Зеленський: Без зустрічі з Путіним не зрозуміло, на що готова Росія

Катерина ТищенкоПонеділок, 21 березня 2022, 23:12

Президент Володимир Зеленський наголошує, що без його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним неможливо дізнатися, на що готова Росія.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Суспільному

Пряма мова: "Я вважаю, що без цієї зустрічі в будь-якому форматі ви не зрозумієте реально до кінця, на що вони готові, щоб зупинити війну і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси".

Деталі: Президент підкреслив, що, перш за все, треба зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну.

"Перш за все, знайти формат, в якому мати порозуміння в цілому, чи Росія хоче зупинити війну. Бо ми можемо до всього іншого навіть не дійти. Чи вона в принципі хоче і чи вона спроможна це зробити", - сказав він.

Президент підкреслив, що "ми за мир, бо, яким би складним він не був, він краще війни", але має бути діалог, а не ультиматуми.

Пряма мова: "Спочатку люди, якщо вони хочуть закінчити війну, домовляються, що припиняється вогонь, виводяться війська. Президенти зустрілись, домовились, що війська виводяться, що є ті чи інші гарантії безпеки. Тут можна знайти компромісні речі".

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За його словами, щоб знайти якийсь вихід щодо Криму і Донбасу, потрібно спочатку зробити перший крок – гарантії безпеки і закінчення війни.

"Тому що все дуже гаряче. І тому закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити", - сказав він.

"На першій зустрічі з президентом Росії я готовий підіймати ці питання (щодо Криму і Донбасу - ред.), вони актуальні, для нас вони важливі — про окуповані території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що, якщо бути повністю відвертим, й у питаннях гарантії безпеки ми будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом. Цей достатньо довгий процес буде вирішуватись і Радою, і народом України", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що у нього з Путіним різне ставлення до війни.

"У нас різне ставлення до всього — у мене і у президента, який пішов війною проти нас. Наприклад, о 07:00 я говорив з головокомандувачем і ми розбирали, де і кого ми втратили. Скільки людей, дітей, військових. Скільки під завалами. Скільки ми знаємо точно. Скільки ми ще не знаємо. Щоби робити висновки про ті чи інші компроміси, я хочу бути на місці тих людей, яким зараз дуже погано. Які в Маріуполі чи у підвалі. Тому я хочу все це знати. Детально. Тільки так я можу бути адекватним, приймаючи ті чи інші рішення", - сказав він.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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