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Грецький дипломат про Маріуполь: Те, що я бачив, сподіваюся, ніхто ніколи не побачить

Мазуренко Альона Понеділок, 21 березня 2022, 23:41
фото: ekathimerini.com

Генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс, останній дипломат ЄС, евакуйований з блокадного Маріуполя, заявив, що місто поповнює ряди місць, відомих тим, що вони були зруйновані у війнах.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Те, що бачив, я сподіваюся, ніхто ніколи не побачить...

Маріуполь увійде до списку міст, які повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати - це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград".

Деталі: Андрулакіс допомагав десяткам громадян Греції та етнічних грекам евакуюватись із зруйнованого міста після вторгнення Росії в Україну.

Він виїхав з Маріуполя і переправився до Румунії через Молдову разом із 10 іншими громадянами Греції.

За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який залишив Маріуполь, де багато мешканців вже понад два тижні перебувають під сильними бомбардуваннями російської армії.

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Щонайменше 10 етнічних греків було вбито і кілька отримали поранення з того часу, як Росія почала наступ на Маріуполь.

За даними МЗС Греції, з регіону евакуйовано понад 150 громадян Греції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що облога Маріуполя Росією це "терор, який запам'ятається на віки вперед".

Теми: МаріупольГреціяРосіявійна
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