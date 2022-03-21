Європейські сили швидкого реагування – ЄС затвердив першу оборонну стратегію

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили Стратегічний компас- першу концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Європейської ради.

Там зазначається, що концепція була затверджена "у той час, коли ми стали є свідками повернення війни в Європу".

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Компас дає Європейському Союзу план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року.

Ключова норма цього плану – створення європейських сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч військовослужбовців.

Окрім іншого, ЄС хоче проводити регулярні навчання на суші та на морі, посилити - цивільні та військові місії та операції ЄС CSDP (Спільна політика оборони та безпеки), зокрема - бути готовим розгорнути 200 повністю оснащених експертів цієї місії протягом 30 днів, "у тому числі в складних умовах".

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"Загрози зростають, і ціна бездіяльності зрозуміла. Стратегічний компас – це керівництво до дії. Він визначає амбітні шляхи розвитку нашої політики безпеки та оборони на наступне десятиліття",- наводиться цитата глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Очікується, що остаточне схвалення Стратегічного компасу відбудеться 24-25 березня на засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, робота над цією стратегією була заснована на аналізі загроз, завершеному наприкінці 2020 року. Цей секретний документ на основі розвідувальних даних описує, серед іншого, які загрози можуть виникати з боку Росії та Китаю.

До обговорення певних питань під час відеосаміту ЄС приєднався і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В останні роки країни ЄС намагаються тісніше координувати свої дії у сфері безпеки та оборони, наприклад, у питанні фінансування спільних оборонних проєктів.