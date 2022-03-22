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Із Бердянська до Запоріжжя за день евакуювали більше тисячі маріупольців

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 22:18

У вівторок із Бердянська Запорізької області до Запоріжжя було евакуйовано 1100 маріупольців.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "З міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців. Зараз вони вже у безпеці в місті Запоріжжя.

Також гуманітарним коридором з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 5 926 людей на власному транспорті".

Деталі: Верещук повідомила, що до Бердянська була завезена гуманітарна допомога – продукти та медикаментів.

Разом з тим, окупаційні війська порушили домовленості і не пустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та селища Мелекино.

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Верещук також повідомила, що до Бердянська у вівторок доїхали 24 автобуси, які у середу о 9.00 розпочнуть забирати людей в точці збору біля міського спорткомплексу.

У середу зранку також планується відправка із Запоріжжя додаткових автобусів та бензовоз з пальним для дозаправки автомобілів маріупольців у Бердянську.

Теми: МаріупольевакуаціяВерещук
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