Люди, що вимушено виїхали зі своїх домівок, мають зачекати з поверненням – МВС
Українські силовики закликають українців, які були вимушені залишили свої домівки через війну, уникати поспішного повернення.
Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова: "Хочу закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там можуть чекати неприємні "сюрпризи": покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити".
Деталі: Перший заступник очільника МВС України закликав українців почекати повернення повного контролю над населеними пунктами місцевою владою та зачистки від ворога міст і сіл силами Нацполіції та іншими українськими захисниками.
Єнін порадив дочекатися "зеленого світла" з боку офіційної влади, у тому числі й ДСНС, і лише тоді повертатися.
Пряма мова: "Тільки після цього ми можемо говорити про повернення до домівок за найбільш потрібними речами, одягом тощо".
‼️ Закликаємо громадян, які залишили свої домівки, уникати поспішного повернення— МВС України (@MVS_UA) March 22, 2022
На цьому наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній #Єнін у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону⤵️https://t.co/mSiSUvp5YX pic.twitter.com/1LIGMcdK84