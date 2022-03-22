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Під Києвом росіяни вбили чоловіка і неодноразово ґвалтували його дружину

Мазуренко Альона Вівторок, 22 березня 2022, 23:10

Офіс генпрокурора повідомив першу підозру російським загарбникам, які вбили чоловіка та неодноразово ґвалтували його дружину на Київщині.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова

Дослівно: "В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря.

Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою".

Деталі: Венедіктова повідомила, що офіс генпрокурора отримує інформацію про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у "гарячих точках".

Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

Російському окупанту повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни заочно. Його оголосили в розшук, а в суд подали клопотання про затримання.

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Передісторія: 

  • З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових. 

Теми: РосіяомбудсменОфіс генпрокуроравійна
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