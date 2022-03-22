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Макрон годину говорив із Путіним, не зміг домовитися про припинення вогню

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 23:10
Макрон і Путін, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок протягом години говорив телефоном з президентом РФ Владіміром Путіним, але не зміг домовитися про припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Figaro із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

"Немає іншого виходу, крім припинення вогню та сумлінних переговорів Росії з Україною. Президент Республіки підтримує Україну", - йдеться у заяві.

Це вже восьма телефонна розмова Макрона з російським лідером із початку вторгнення в Україну 24 лютого.

"Домовленості поки немає, але президент Макрон як і раніше переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля", - сказав співрозмовник видання в адміністрації французького президента.

Кремль обмежився лише однією фразою про те, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони і "продовжено докладний обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі про перебіг переговорів між російськими та українськими представниками".

Нагадаємо, Франція запустила національний план підготовки житла для щонайменше 100 000 українських біженців.

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Теми: МакронПутінвійна
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