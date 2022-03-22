Дуда відхилить проєкт миротворчої місії в Україні, якщо не отримає схвалення США - ЗМІ

Міністерство оборони Польщі працює над проєктом створення миротворчої місії НАТО в Україні, але президент Анджей Дуда може відхилити документ, якщо не отримає "зелене світло" від США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише польське видання Onet із посиланням на джерела.

Пропозиція Міноборони має бути надіслана до Президентського палацу та Бюро національної безпеки, очікується, що це відбудеться у середу.

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За даними видання, є серйозні розбіжності між урядом та офісом президента щодо пропозиції про створення миротворчої місії в Україні.

"Президент Дуда не готовий прийняти проєкт, підготовлений Міністерством національної оборони, допоки американці не дадуть "зелене світло". Тому ще до позачергового саміту НАТО у четвер польська пропозиція має бути направлена ​​до Білого дому на розгляд президента США Джо Байдена, рішення якого де-факто визначить її подальшу долю", - пише видання.

Співрозмовники, пов'язані з президентом, наголошують, що вирішальним чинником у всьому питанні є позиція США, які офіційно поки що виключали можливість участі у мирному контингенті.

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Візит президента Джо Байдена до Варшави, офіційно підтверджений Білим домом, може бути ключовим у цьому плані. Американський лідер прибуде до столиці Польщі прямо з Брюсселя наступного дня після саміту НАТО.

За словами джерел у Міноборони, проєкт, який Дуда може представити на саміті НАТО, передбачає створення міжнародного миротворчого контингенту, який має складатися з військовослужбовців як мінімум кількох країн, у тому числі країн НАТО, і дія якого має бути схвалена українською владою.

За одним із варіантів, місія передбачає до 10 000 військовослужбовців. Документ також має містити докладний пакет завдань, які виконуватиме цей міжнародний миротворчий контингент.

Йдеться в ньому зокрема про забезпечення безпеки гуманітарних поставок та самих гуманітарних коридорів, у тому числі про створення над ними безпольотних зон.

Крім того, один із варіантів передбачає також створення безпольотної зони над найбільшими українськими містами, яка б захистила громадянське населення від бомбардувань і ракетних обстрілів.

Нагадаємо, уряд Польщі раніше заявив, що готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради, які відбудуться 24 березня.

Данія вже заявила, що готова відправити військових до миротворчої місії в Україні. Також про це заявила Литва.