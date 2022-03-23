У США вважають, що бойова потужність армії РФ впала нижче 90%

Бойова потужність Росії в Україні вперше з початку війни впала нижче 90% від її рівня до вторгнення.

Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За оцінками Сполучених Штатів, Росія зібрала понад 150 000 військових навколо України перед вторгненням 24 лютого разом із достатньою кількістю авіації, артилерії, танків та іншої вогневої техніки для повномасштабної атаки.

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"Ми оцінюємо російську бойову потужність трохи нижче 90 відсотків" - сказав американський чиновник.

"Вони витрачають дуже багато, але вони також накопичили жахливо багато з ранньої осені. Вперше вони можуть бути на рівні трохи нижче 90 відсотків" - зазначив він.

Представник Міноборони також критично оцінив здатність Росії захопити Україну, описуючи проблеми з моральним духом, проблеми з командуванням, залежність від військовозобов’язаних і зупинене просування до Києва.

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Як повідомлялося, розвідувальне управління британських збройних сил вважає, що Україні вдалося відстояти перевагу перед РФ у повітряному просторі, тим самим зірвавши виконання однієї з ключових задач Росії.