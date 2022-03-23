Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У США вважають, що бойова потужність армії РФ впала нижче 90%

Середа, 23 березня 2022, 12:48

Бойова потужність Росії в Україні вперше з початку війни впала нижче 90% від її рівня до вторгнення.

Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За оцінками Сполучених Штатів, Росія зібрала понад 150 000 військових навколо України перед вторгненням 24 лютого разом із достатньою кількістю авіації, артилерії, танків та іншої вогневої техніки для повномасштабної атаки.

"Ми оцінюємо російську бойову потужність трохи нижче 90 відсотків" - сказав американський чиновник.

"Вони витрачають дуже багато, але вони також накопичили жахливо багато з ранньої осені. Вперше вони можуть бути на рівні трохи нижче 90 відсотків" - зазначив він.

Представник Міноборони також критично оцінив здатність Росії захопити Україну, описуючи проблеми з моральним духом, проблеми з командуванням, залежність від військовозобов’язаних і зупинене просування до Києва.

Як повідомлялося, розвідувальне управління британських збройних сил вважає, що Україні вдалося відстояти перевагу перед РФ у повітряному просторі, тим самим зірвавши виконання однієї з ключових задач Росії.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни намагаються прорвати оборону біля Києва

На "Оскарі" підтримали Україну — без жодної згадки про Росію

Азербайджан вдруге нагадав РФ, чий "Нагірний Карабах"

Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь

Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Усі новини...
США
США офіційно назвали дії російських військових в Україні воєнними злочинами
Померла колишня очільниця Держдепу США Мадлен Олбрайт 
Україна отримала першу частину зброї від США із нового пакету на $800 млн
Останні новини
09:35
За Нємцовим перед смертю шпигували ті ж самі ФСБшники, що отруїли Навального – Bellingcat
09:06
Ракетний удар по Луцьку: голова Волині розповів деталі
08:47
фотоУ Києві уламки ракети спричинили пожежу у приватній садибі 
08:39
Українським лікарням передали сотні станцій супутникового інтернету Starlink
08:38
Окупанти вдерлися до офісу Представництва президента в АР Крим у Херсоні
08:37
Хроніки війни в Україні. 33-й день ОНЛАЙН
08:25
Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії
08:10
ФОТОАктори підтримали Україну на церемонії "Оскар"
08:00
Луганщина: ранковий обстріл Рубіжного – є загиблий і поранений
07:44
Словенія направила в Київ тимчасового повіреного – підполковника і ексспостерігача ОБСЄ
Усі новини...