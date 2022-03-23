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Зеленський закликав парламент Франції надати більше зброї і запровадити нові санкції проти РФ

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 16:08

Президент Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Франції закликав надати Україні більше зброї для захисту від Росії, а також запровадити більше економічних санкцій проти Росії.

Про це пише "Європейська правда".

"Французькі компанії повинні залишити Росію і припинити спонсорувати її військову машину. Вони повинні припинити фінансувати вбивства дітей і жінок, зґвалтування. Цінності коштують більше, ніж вигоди. Ми повинні разом змусити Росію укласти мир", – сказав Зеленський.

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Він також заявив, що переговори у нормандському форматі, в яких брала участь Франція, були "ковтком свіжого повітря" і "проблиском надії".

"Але 24 лютого, день російського вторгнення, заблокував усі ці зусилля і саму концепцію діалогу між Європейським Союзом і Росією", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та інші західні країни мають намір 24 лютого оголосити про нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Україна та низка інших країн наполягають на забороні імпорту в ЄС енергоресурсів із Росії.

Водночас кілька країн ЄС, наприклад, Німеччина, виступають проти бойкоту імпорту енергоресурсів із Росії.

Теми: ФранціяЗеленський
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