У Києві росіяни обстріляли парковку, є загиблий і постраждалі
Середа, 23 березня 2022, 18:37
Внаслідок обстрілу парковки торгового центру в Подільському районі Києва загинула людина, ще двоє постраждали.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі.
Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували".
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