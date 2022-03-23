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У Києві росіяни обстріляли парковку, є загиблий і постраждалі

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 18:37
МЕР КИЄВА ВІТАЛІЙ КЛИЧКО. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Внаслідок обстрілу парковки торгового центру в Подільському районі Києва загинула людина, ще двоє постраждали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі.

Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували".

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Теми: Київвійна
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