США офіційно назвали дії російських військових в Україні воєнними злочинами

Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив військовослужбовців Російської Федерації у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Про це йдеться у його заяві на сайті Держдепу, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я можу оголосити, що, ґрунтуючись на наявній на даний момент інформації, уряд США вважає, що російські військові скоїли військові злочини в Україні. Наша оцінка ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з відкритих та розвідувальних джерел", - йдеться у заяві.

Блінкен заявив, що з моменту початку неспровокованої та несправедливої ​​війни президент Росії Владімір Путін розв'язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі та руйнувань по всій Україні.

"Ми бачили численні повідомлення, що заслуговують на довіру, про невибіркові напади і напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб, а також про інші злодіяння. Російські війська зруйнували багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури, цивільний транспорт, торгові центри та машини швидкої допомоги, внаслідок чого тисячі ні в чому не винних мирних жителів було вбито або поранено", - заявив він.

У заяві наголошується, що багато з об'єктів, по яких завдавали ударів російські війська, були чітко ідентифіковані як цивільні особи, які використовуються.

"У тому числі й маріупольський пологовий будинок, як прямо наголосили у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 11 березня. Сюди належить удар по маріупольському театру, чітко позначеному словом "діти" великими літерами, видимими з неба. Сили Путіна використовували таку ж тактику в Грозному, Чечні, і Алеппо, де вони посилили бомбардування міст, щоб зламати волю людей. Їхня спроба зробити це в Україні знову потрясла світ і, як правильно зазначив президент Зеленський, "омила народ України кров'ю та сльозами", - йдеться у заяві.

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Блінкен додав, що, як і у разі будь-якого передбачуваного злочину, суд, який має юрисдикцію щодо злочину, зрештою несе відповідальність за встановлення кримінальної провини у конкретних випадках.

"Уряд США продовжить відслідковувати повідомлення про військові злочини і буде ділитися інформацією, яку ми збираємо, із союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями в міру потреби. Ми прагнемо домагатися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи карне переслідування", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН щодо війни в Україні.

У МЗС України відповіли, що в такому разі Росія повинна відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів.

Детальніше читайте у статті - Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду"