Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція випробувала модернізовану ядерну ракету

Середа, 23 березня 2022, 22:04

Повітряно-космічні сили (ВКС) Франції провели випробування модернізованої ракети класу "повітря - земля" середньої дальності (ASMPA), здатну нести ядерний заряд.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на радіостанцію Europe 1, про це говориться у заяві міністра оборони Франції

"Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі висловлює велике задоволення у зв'язку з успішним випробувальним запуском 23 березня 2022 модернізованої ASMPA без ядерного заряду", - говориться у заяві.

Реклама:

"Цей успіх знаменує собою вступ у фазу виробництва оновленої ракети ASMPA, що є необхідною умовою перед її вступом на озброєння Стратегічних ВПС Повітряно-космічних Сил і Ядерних Військово-Морських Сил ВМС Франції", – уточнюється в заяві.

Як зазначається, Франція є єдиною країною в Європейському Союзі, чия  армія має ядерну зброю, яку можуть використовувати як підводні човни з ядерними балістичними ракетами, так і літаки Rafale, оснащені ASMPA.

Нагадаємо, агресія РФ проти України змусила францію задуматися про нинішній стан її збройних сил.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, депутати французького парламенту заявили, що боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише " на чотири дні інтенсивного конфлікту ".

А президент президент Макрон, згадавши свою суперечливу заяву, зроблену 2019 року, про те, що НАТО переживає "смерть мозку", уточнив, що війна в Україні стала для військового альянсу "електрошоком".

"Війна, розпочата президентом Путіним, вносить ясність, і створює біля наших кордонів і на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз'яснення НАТО", - сказав Макрон. 

Теми: Франціязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Франція
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС. Це вдарить по лоукостерах
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: