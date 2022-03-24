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Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити

Четвер, 24 березня 2022, 00:44

У Бундесверу більше немає зброї, яку можна було би передати Україні. Проте Німеччина шукає, де цю зброю можна купити.

Як передає "Європейська правда" із посиланням на Der Tagesspiegel, такі заяви зробили міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, а також віцеканцлер та Федеральний міністр економіки  Роберт Габек.

Зокрема, Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості передачи Укораїні зброї з резервів Бундесвера  вже вичерпані. "І ми вивчаємо, які існують інші варіанти", - додала вона.

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Проте, вона уточнює, якщо зброя буде закуповується у німецьких компаній для доставки в Україну, то це буде "не маршрут, який проходить через Міноборони, а скоріше маршрут, який проходитиме через Мінекономіки,адже тоді мова йде про експорт зброї".

Згодом таку можливість підтвердив і Роберт Габек. На запитання, чи дасть він добро на можливі закупівлі озброєння для експорту в Україну, він відповів: "Так, звичайно". 

"Яка різниця, окрім матеріальної, чи буде федеральний уряд постачати зброю із запасів Бундесверу, чи Німеччина буде проводити постачання зброї з інших запасів?",- додав він.

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Нагадаємо, Німеччина заявила про намір передати Україні 2000 гранатометів для допомоги у спротиві російській агресії. Такий запит від Міноборони Німеччини пролунав 23 березня на засіданні федеральної ради безпеки. Коли саме можуть передати цю зброю, наразі невідомо. 

Раніше Німеччина передала Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ЗРК Stinger зі складів Бундесверу, а також 500 із обіцяних 2700 "Стріл" з давніших запасів.

Натомість посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив розчарування діями німецького уряду у питанні поставок озброєння Києву, зазначивши, що на запит зі списком необхідного немає відповіді вже три тижні. 

Запити включав, серед іншого, танки та бронетранспортери, артилерійські системи, самохідні гаубиці, бойові літаки та гелікоптери. Також у списку є легкі зенітні комплекси, розвідувальні та бойові безпілотники.

Теми: Німеччиназброя
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