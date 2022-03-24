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Майорітиме до перемоги України: в центрі Нью-Йорка мер підняв синьо-жовтий прапор

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 04:02
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У Нью-Йорку мер міста Ерік Адамс узяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Мангеттені.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Адамса: "Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні".

"Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину… І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми – частина українського народу".

Деталі: За словами мера, підняття прапора – це ще й "підняття енергії та духу українського народу, аби він знав, що ми з ним єдині".

У церемонії підняття прапорів взяли участь генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади.

Адамс нагадав, що у Нью-Йорк проживає найбільше українців за межами України.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам та насильству і ніколи не здасться, захищаючи свою Батьківщину.

За словами міських посадовців, прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.

Теми: СШАУкраїнавійна
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