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Війна призвела до переселення понад половини українських дітей - ЮНІСЕФ

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 15:21

Один місяць війни в Україні призвів до переселення 4,3млн дітей - більш ніж половини від 7,5 млн дитячого населення країни.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ, пише "Європейська правда".

Понад 1,8 млн дітей переїхали в сусідні країни як біженці. 2,5 млн дітей стали внутрішньо переміщеними особами всередині України.

"Війна спричинила одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати тривалі наслідки для наступних поколінь. Безпека, благополуччя дітей та доступ до основних послуг знаходяться під загрозою безперервного жахливого насильства", – сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни 24 лютого в Україні загинули 78 дітей, 105 отримали поранення. Проте ці цифри презентують лише ті звіти, які ООН змогла підтвердити, а справжня кількість жертв серед дітей, ймовірно, набагато вища.

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Теми: війнабіженці
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