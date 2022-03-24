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Канада запровадила санкції проти 160 депутатів РФ, забороняє експорт технологій

Четвер, 24 березня 2022, 21:53

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про нові санкції щодо 160 членів Ради Федерації РФ за сприяння вторгненню в Україну.

Про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з лідерами НАТО та G7, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Трюдо сказав, що завдяки новим заходам Канада запровадила санкції щодо 964 людей, пов'язаних із Путіним.

"Путін вчиняв і продовжує вчиняти військові злочини та створювати руйнівну гуманітарну кризу", - заявив Трюдо.

Прем'єр оголосив про заборону Канади на експорт деяких товарів та технологій до Росії. Ці дії спрямовані на ослаблення можливостей російських збройних сил у таких галузях, як електроніка, інформатика, телекомунікації, навігація та транспорт.

Нові санкції — це остання хвиля заходів Канади, спрямованих проти олігархів, російських військових компаній, банків та інших осіб, яких Канада звинувачує у підтримці Путіна.

В останні тижні уряд Трюдо обрушив санкції на самого Путіна, членів його найближчого оточення, депутатів Державної думи та діячів білоруського режиму.

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Нагадаємо, США запровадили санкції щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Росії, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.

Теми: КанадасанкціїРосія
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