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Канада запровадила санкції проти 160 депутатів РФ, забороняє експорт технологій

Четвер, 24 березня 2022, 20:53

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про нові санкції щодо 160 членів Ради Федерації РФ за сприяння вторгненню в Україну.

Про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з лідерами НАТО та G7, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Трюдо сказав, що завдяки новим заходам Канада запровадила санкції щодо 964 людей, пов'язаних із Путіним.

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"Путін вчиняв і продовжує вчиняти військові злочини та створювати руйнівну гуманітарну кризу", - заявив Трюдо.

Прем'єр оголосив про заборону Канади на експорт деяких товарів та технологій до Росії. Ці дії спрямовані на ослаблення можливостей російських збройних сил у таких галузях, як електроніка, інформатика, телекомунікації, навігація та транспорт.

Нові санкції — це остання хвиля заходів Канади, спрямованих проти олігархів, російських військових компаній, банків та інших осіб, яких Канада звинувачує у підтримці Путіна.

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В останні тижні уряд Трюдо обрушив санкції на самого Путіна, членів його найближчого оточення, депутатів Державної думи та діячів білоруського режиму.

Нагадаємо, США запровадили санкції щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Росії, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.

Теми: КанадасанкціїРосія
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