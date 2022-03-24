Канада запровадила санкції проти 160 депутатів РФ, забороняє експорт технологій
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про нові санкції щодо 160 членів Ради Федерації РФ за сприяння вторгненню в Україну.
Про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з лідерами НАТО та G7, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.
Трюдо сказав, що завдяки новим заходам Канада запровадила санкції щодо 964 людей, пов'язаних із Путіним.
"Путін вчиняв і продовжує вчиняти військові злочини та створювати руйнівну гуманітарну кризу", - заявив Трюдо.
Прем'єр оголосив про заборону Канади на експорт деяких товарів та технологій до Росії. Ці дії спрямовані на ослаблення можливостей російських збройних сил у таких галузях, як електроніка, інформатика, телекомунікації, навігація та транспорт.
Нові санкції — це остання хвиля заходів Канади, спрямованих проти олігархів, російських військових компаній, банків та інших осіб, яких Канада звинувачує у підтримці Путіна.
В останні тижні уряд Трюдо обрушив санкції на самого Путіна, членів його найближчого оточення, депутатів Державної думи та діячів білоруського режиму.
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Нагадаємо, США запровадили санкції щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Росії, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.