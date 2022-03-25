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Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 03:01
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлював скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Про це йдеться у статті ЄвроПравди "Від Литви до Угорщини"

У четвер президент виступив на саміті по відеозв’язку з емоційною промовою, розповівши про загиблих в результаті брутального нападу РФ, а також нагадав, що реакція ЄС на дії Кремля останні 8 років майже завжди була запізнілою та попросив лідерів ЄС не схибити з рішенням про схвалення пришвидшеного вступу до Євросоюзу цього разу.

"Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є", - заявив він.

Після цього Зеленський перерахував усі держави ЄС, позначивши ті з них, позиція яких викликає сумніви. За даними "Європейської правди", цей список грунтується на даних закритих обговорень у ЄС, а також на переговорах Києва з окремими з цих країн.

Зеленський назвав 10 держав, які не приховують проукраїнську позицію у дискусіях щодо вступу, дозначивши їх як ті, що "за нас".

Це – Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словенія ,Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія. Окремо президент виділив Італію, яка спершу мала сумніви, але згодом, після виступу Зеленського у парламенті, прем’єр Італії Маріо Драгі заявив, що ЄС готує для України позитивні рішення. "Дякую за підтримку!" - звернувся Зеленський до Драгі.

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Наступну групу з 9 країн президент виділив окрема, застосувавши щодо них також позитивні, але більш розмиті формулювання. За даними ЄП, країни, що зараховані до цієї групи, що не є чіткими прибічниками пришвидшеної процедури вступу України до ЄС, але проголосують "за" під час розгляду українських. До цієї групи увійшли Франція, Греція, Фінляндія, Мальта, Данія, Кіпр, Люксембург, Швеція та Румунія. Позиція останньої  країни особлива.

Ще 6 держав, виходячи зі слів Зеленського, є проблемними. Однак Зеленський висловив впевненість, що зможе їх переконати.

"Португалія – ну практично... Нідерланди – за раціональних, тож, знайдемо спільну мову. Іспанія – знайдемо спільну мову. Бельгія – знайдемо аргументи. Австрія – разом з українцями для вас це можливості. Ірландія – ну практично."

Окремо – перед останньою у списку – Володимир Зеленський назвав Угорщину. Як відомо, останніми тижнями з уряду Угорщини пролунала низка антиукраїнських, неприйнятних заяв. Як наслідок, чверть виборців угорської партії влади звинувачують Київ у війні. Володимир Зеленський звернувся на саміті до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.

"Я був в Будапешті, на вашій набережній. Я бачив меморіал "Взуття на річці Дунай" Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Сходи на свою набережну, подивись на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись", - емоційно висловився Зеленський.

Йдеться про меморіал на березі Дунаю, на місці розстрілу фашистами угорських євреїв. Перед вбивством їх змушували зняти взуття, яке потім йшло на продаж або ж його забирали фашистами.  

Зеленський завершив виступ  згадкою про державу, яка наразі є ключовим противником інтеграції країни до ЄС – про Німеччину.  

"Ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами. Слава Україні!", - сказав президент.

Датальніше - у статті "Європейської правди" Від Литви до Угорщини: хто в Європі підтримує, а хто блокує швидкий вступ України до ЄС

Теми: ЗеленськийЄСвійна
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