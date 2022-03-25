Прага перейменує вулицю біля посольства РФ на Героїв України

Прага перейменує одну з вулиць поруч з посольством Росії на Героїв України, а один із залізничних мостів - на честь українського військового, що загинув у перший день повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CTK.

З ініціативою виступила мерія 6-го округу Праги. Назву "Героїв України" пропонують надати частині вулиці Коронування (Korunovační) там, де вона проходить поруч з посольством РФ.

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Залізничний міст неподалік пропонують назвати ім’ям українського матроса Віталія Скакуна, який підірвав разом з собою Генічеський міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.

В органах самоврядування зазначають, що перейменування не має викликати зайвих адміністративних проблем, тому що на цьому відрізку вулиці довжиною 150 метрів ніхто не проживає і не зареєстрований як юридична особа.

Один з депутатів від партії експрем’єра Андрея Бабіша ANO, Ондржей Прокоп, розкритикував ідею як "дешевий піар-хід" замість того, щоб займатися реальними проблемами міста, а нинішня назва вулиці історично обгрунтована. У партії TOP-09 йому відповіли, що оригінальна назва нікуди не зникає, оскільки перейменовують лише відрізок вулиці.

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Присвоєння назв публічним просторам у Празі затверджується міською мерією. Пропозиції можуть подавати усі охочі. Їх обговорюють спершу в окружних радах-меріях, далі передають на розгляд топографічної комісії, і якщо там немає застережень - у мерію Праги.

Вулиця Героїв України, якщо зміни затвердять, буде розташовуватися поруч з площею Бориса Нємцова - так у 2020 році перейменували площу, на яку виходять ворота посольства РФ.