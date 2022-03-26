Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Європейська організація з ядерних досліджень зупиняє контакти з РФ та Білоруссю

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 00:10
CERN, фото Getty Images

23 держави-члени Європейської організація з ядерних досліджень (CERN) прийняли рішення про призупинення контактів із вченими та дослідницькими центрами РФ та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву організації, це рішення прийняте у  відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, у CERN вирішили: призупинити участь вчених організації у всіх наукових комітетах установ, розташованих на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, і навпаки; а також призупинити наукові контакти зі Об’єднаним інститутом ядерних досліджень (місто Дубна, РФ).

Як зазначається у повідомленні, ці рішення приймаються, "щоб висловити свою солідарність з українським народом та його відданість науці заради миру".

"Основні цінності Організації завжди ґрунтувалися на науковому співробітництві через кордони як рушійному механізмі миру. Тому агресія однієї країни з боку іншої суперечить цінностям, за які виступає Організація",- говориться у заяві.

Це не перше рішення CERN, прийняте у відповідь на російську агресію проти України. 8 березня, засудивши військове вторгнення РФ, було приняте рішення про призупинення статусу РФ як спостерігача у CERN.

Нагадаємо, на експериментальному обладнанні CERN працює близько 12000 дослідників із 500 наукових центрів і університетів. Серед іншого, CERN має в своєму розпорядженні цілу низку прискорювачів заряджених частинок, найбільший з яких - Великий адронний колайдер.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄвропаРосіяБілорусь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаБільше американців довіряють Зеленському, ніж Байдену

"Азов" повідомив про знищення бійців спецназу ГРУ РФ

Білоруські ЗМІ: До центру радіаційної медицини регулярно привозять солдатів РФ

Прем’єр Словенії за те, щоб надати Україні системи ППО С-300

Аксьонов пропонує відбирати в українців майно в Росії та в Криму

ІНФОГРАФІКА83% росіян підтримують Путіна – Левада-Центр

Усі новини...
Європа
ЄС запровадить нові правила для обмеження впливу техногігантів
Шредер вважає війну в Україні наслідком "політичної невдачі"
Війна, якої могло не бути
Останні новини
00:33
Україна хоче мати можливість у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів – Арахамія
00:29
Дещиця: Україна веде переговори про повне закриття Польщею кордону з Білоруссю
00:09
Мединському в Росії знадобиться особиста охорона – Арахамія
00:08
відеоПослів України у Грузії та Марокко відкликано, бо не працюють, як треба – Зеленський
00:01
Зеленський: Хто хоче повчати, як протистояти ворогу – ідіть на поле бою
23:57
Пентагон: Росія виводить війська з ЧАЕС
23:45
Джонсон прокоментував гарантії безпеки для України та допомогу Маріуполю
23:39
Арахамія розповів, для чого на перемовинах Абрамович
23:38
Арахамія прогнозує затвердження Росією "гарантій безпеки України"
23:38
Перше завдання Зеленського на переговорах з РФ було виконано і є прогрес – Арахамія
Усі новини...