Зведення штабу: ЗСУ знищили 8 танків і майже 30 одиниць іншої ворожої техніки

Збройні сили України за минулу добу знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки ворога. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має".

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"Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Під час комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем".

Деталі: На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

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Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб.

Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління.

Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

З урахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил Російської Федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною.

До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Так, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.