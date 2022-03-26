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Польський генерал: Калінінград належить Польщі

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 10:27
Вальдемар Скшипчак, фото PAP / Rafał Guz

Польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією і що Польща має "заявити на неї права".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dо Rzeczy.

Генерал спочатку заявив, що Калінінградська область є територією "під російською окупацією з 1945 року". Після цього він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.

"Тепер варто було б заявити на неї свої права, так, як це було раніше з відвойованими територіями. Можливо, варто претендувати на цей Калінінградський округ, який, на мою думку, є частиною території Польщі. Ми маємо право мати претензії на територію, яку окупує Росія" - заявив Скшипчак.

Генерал також додав, що Калінінградський округ не має жодного військового значення.

В РФ вже відреагували на заяви польського генерала – спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Вальдемар Скшипчак "прогуляв всі уроки історії".

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози Росії і заявив, що Польща – мирна країна, але у разі нападу буде захищатися.

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Теми: ПольщаКалінінградРосія
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