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Британія: санкції проти РФ будуть зняті не раніше припинення вогню і повного виведення військ

"Європейська правда"Неділя, 27 березня 2022, 14:53

Британія не планує послаблювати накладені на Росію санкції доти, доки не відбудеться повного припинення вогню та виходу російських військових з України.

Про це в інтерв’ю Sunday Telegraph сказала міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

"Санкції можуть бути зняті тільки після повного припинення вогню і виходу (російських військ з України - ред.), але також зобов’язання, що після цього не буде нової агресії", - зазначила Трасс. 

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Вона наголосила, що при цьому Москва повинна буде також відмовитись від подальшої агресії, інакше санкції повернуть.

Ліз Трасс наголосила, що Заходу потрібно діяти жорстко, щоб добитися миру. 

"Не думаю, що вони (Росія) зараз серйозно ведуть перемовини. Тому потрібно далі посилювати санкції", - зазначила глава МЗС. Раніше в інтерв’ю вона казала також, що Кремль напевно використовує перемовини для того, щоб відволікти увагу і дати час своїм військам перегрупуватися. 

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Її американський колега Ентоні Блінкен раніше також заявив, що санкції з Росії можуть бути зняті після "безповоротного" виведення російських сил з території України. 

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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