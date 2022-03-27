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Канада готова допомогти країнам припинити використання російської нафти

"Європейська правда"Неділя, 27 березня 2022, 17:16

Канада заявляє, що може надати більше нафти, газу та урану, щоб допомогти вирішити глобальну енергетичну кризу.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що багато країн готові "допомогти, наскільки це можливо, з погляду витіснення російської нафти та газу".

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Канада, четвертий за величиною виробник нафти у світі, зобов'язалася експортувати додатково 200 000 барелів нафти.

Найбільша трубопровідна компанія країни Enbridge заявив, що готова зробити все можливе для підвищення енергетичної безпеки як у Північній Америці, так і в Європі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції щодо 160 членів Ради Федерації РФ за сприяння вторгненню в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Нові санкції — це остання хвиля заходів Канади, спрямованих проти олігархів, російських військових компаній, банків та інших осіб, яких Канада звинувачує у підтримці Путіна.

Теми: Канаданафта
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